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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مُتعب فى عمله| زينب عزيز تكشف سر تعاونها مع المخرج على إدريس

زينب عزيز
زينب عزيز

كشفت المؤلفة زينب عزيز عن سر تعاونها مع المخرج على إدريس فى معظم أعمالها، وعودتهما مجددًا من خلال فيلم “أولاد حريم كريم”، الذى يعد جزءًا ثانيًا من فيلم “حريم كريم”. 

وقالت زينب عزيز فى تصريحات لصدى البلد: على متعب فى عمله، نتناقش باستمرار فى السيناريو، حتى أثناء التصوير يهاتفنى باستمرار لتغيير مشهد ما أو لمناقشتى فى مشهد معين، ونقوم بتعديله أو أقنعه بوجهة نظرى، وهو يستغل وجودى فى المنزل، ويتصل بى لنتناقش فى بعض المشاهد التى يقوم بتصويرها، وانتهى من هذا الأمر بعد أن ينتهى من تصوير العمل، فهو يتعامل معى بعكس ما يتعامل مع مؤلفين آخرين.

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فيلم أولاد حريم كريم 

"أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالاً لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

المؤلفة زينب عزيز المخرج علي ادريس اولاد حريم كريم حريم كريم زينب عزيز

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