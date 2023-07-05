في عيد ميلادها.. مأساة جيهان قمرى مع الزواج وعلاقتها بلاعب شهير

تحتفل اليوم الفنانة جيهان قمرى بعيد ميلادها الرابع والخمسين وهى إحدى النجمات اللاتى اشتهرن باثارة الجدل فور ظهورها سواء فى عمل فنى أو عبر الإعلام.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن جيهان قمرى فى عيد ميلادها.

جيهان قمرى

يعد فيلم عمارة يعقوبيان أحد الأعمال التى كانت سببا فى شهرة جيهان قمرى بعد ظهورها مع الزعيم عادل إمام وقد أثارت جيهان قمري موجة من الجدل بعد تصريحاتها عن مشاركتها في الفيلم.

وقالت جيهان قمري عن مشهدها مع الزعيم: “قالي هقطعك بوس فى عمارة يعقوبيان وقالي استأذنت مراتي، ولكن أنا معنديش حد آخد منه الإذن، وقالي كدا لأنه كان بيفكني لأني كنت متوترة".

وأضافت جيهان قمري، خلال حوارها ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن جميع مشاهدها كانت مع الفنان عادل إمام، معقبة: “خوفوني فى الأول كتير منه.. وكنت مستغربة إنه بيضحك ويهرج.. وكنت سايبة نفسي فى التمثيل خالص لأني كنت بتحرك بعينه".

كما كشفت جيهان قمرى عن والدتها الفنانة المشهورة ليلى قمرى، قالت الممثلة جيهان قمري، في لقاء تلفزيوني سابق، إنها اقتبست من والدتها الفنانة ليلى قمري الطيبة لكن والدتها لديها طيبة مفرطة وهي أحيانا لا تحب الطيبة بهذا الكم؛ مشيرة إلى أن الطيبة والحنية الكثيرة متعبة .

وأضافت جيهان قمري، خلال لقائها في برنامج “هي وهما” على قناة “الحدث اليوم”؛ أن والدتها الفنانة ليلى قمري ملتزمة فنيا بالمواعيد والنصوص بكامل التفاصيل و"بتحب تذاكر شغلها وذلك يكون شاقا أحيانا".

واثارت جيهان قمرى، الجدل- في حلقة "برنامج الوسط" المذاع على قناة "الحدث اليوم"-؛ بعدما أعلنت دعمها ومساندتها للاعب النادي الأهلي عبدالله السعيد، الذي وقع للزمالك قبل أن يمدد تعاقده مع "الأحمر" الذي أعلن تجميده وعرضه للبيع.

وأخرجت "قمري" من حقيبتها "تي شيرت" يحمل رقم اللاعب عبد السعيد "19"، وارتدته على الهواء، قائلة: "هيفضل لاعب المنتخب.. وعلشان كده هشجعه".

مأساة جيهان قمرى الزوجية

تزوجت جيهان قمر من طبيب أسنان يدعى باسم السواح الذى تردد انه اشترى لها منزلا فى سويسرا وخاتم من الماس الحر كهدية زواجهما وهو ما نفته جيهان بعد ذلك مؤكدة ان زواجهما لم يستمر طويلا وسرعان ما تم الاطلاق منه بعد 11 شهر من الزواج.

قالت جيهان قمري فى تصريحات مع الاعلامية راغدة شلهوب ببرنامج نص الدنيا إنها واجهت العديد من الأزمات في فترة زواجها، والتي كانت سببا سريعا في طلاقها السريع، قائلة إنها انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة من زواجها، وذلك نتيجة لتحول هذا الشخص لآخر بعد الزواج، من عصبية وتوتر ومشاكل في الحياة.. موضحة أن اختيارها له جاء نتيجة الحب الأعمى.

وأوضحت جيهان قمري، أنها انفصلت عن زوجها سريعا، لأنه منع عنها الرومانسية والسهر والخروج، موضحة أنها شخصية عاطفية لم تتحمل الحياة بعد الزواج، قائلة: أنا الطلاق كان بسبب ضربه ليا، حيث ضربني بسبب رسالة ماسنجر من أحد المعجبين، مشيرة إلى أنه رجل مصري أخذ أموالها وملابسها، قائلة لم يحضر لي شقة للزوجية.

وأضافت قمري، أنها تحتاج لرجل بحياتها لأنها عاطفية جدا، ولكن الخوف يتمكن منها، وذلك لأن عائلتها جعلتها تعيش في دلال وراحة.