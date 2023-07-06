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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يضم أسينسيو حتى 2026

ماركو أسينسيو
ماركو أسينسيو

أعلن نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي، تعاقده مع الإسباني ماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع 
ماركو أسينسيو".

وأضاف:" المهاجم الإسباني ينضم للنادي الباريسي لمدة ثلاثة مواسم حتى يونيو 2026".

ويعد ماركو أسينسيو ثاني صفقات باريس سان جيرمان الصيفية، بعد المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار.

إقالة جالتييه وتعيين إنريكي

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان أعلن أمس الأربعاء، إقالة كريستوف جالتييه من تدريب الفريق، بعد موسما واحدا من توليه المهمة.

وعين باريس سان جيرمان الإسباني لويس إنريكي مديرا فنيا لمدة موسمين.
 

باريس سان جيرمان أسينسيو ريال مدريد جالتييه إنريكي سكرينيار

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