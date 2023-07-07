نشرة الحوادث| مأساة أب وابنه في مطعم فول.. تفاصيل أزمة أثارتها سيدة بمستشفى.. وأين ذهبت 1300 كيلو لحوم فاسدة؟

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان أبرزها سقوط سائق قام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائري وأزمة أثارتها سيدة داخل مستشفى خاص ومأساة أب وابنه انفجرت بهما الأنبوبة داخل مطعم بالقليوبية وغيرها من الأخبار الهامة.

ينشر موقع صدى البلد صور ضحايا حريق مطعم فول وطعمية بمدينة قها بمحافظة القليوبية مما أسفر عن مصرع أب ونجله وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتقدير حجم الخسائر.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج للمواد المخدرة الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية الضالعة فى الإتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشء.

أمرت النيابة العامة بالجيزة بارسال عينات من 13 كيلو لحوم فاسدة ضبطتها مباحث التموين بالجيزة الى الطب البيطري لفحصها وبيان مدى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بعد احباط ترويجها على المطاعم استعداد لبيعها للمواطنين في هيئة أكلات "تيك اواي" كفتة وشاورما وحوواشي وبانيه وناجتس.

صرحت نيابة إمبابة بدفن جثمان طالبة سقطت من شرفة شقتها أثناء نشر الغسيل بمنطقة المنيرة الغربية بعدما أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بمدينة نصر وضبط أطرافها، حيث تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات محاولة اقتحام سيدة غرفة عمليات في مستشفى خاص بـ أكتوبر بعد حدوث مضاعفات لوالدتها نتيجة إجراء جراحة لها بالمستشفى.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام سائق سيارة ميكروباص بحركات إستعراضية على الطريق الدائرى بالقاهرة وتم إلقاء القبض عليه.