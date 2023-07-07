عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| مأساة أب وابنه في مطعم فول.. تفاصيل أزمة أثارتها سيدة بمستشفى.. وأين ذهبت 1300 كيلو لحوم فاسدة؟

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان أبرزها سقوط سائق قام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائري وأزمة أثارتها سيدة داخل مستشفى خاص ومأساة أب وابنه انفجرت بهما الأنبوبة داخل مطعم بالقليوبية وغيرها من الأخبار الهامة. 

 

الأنبوبة انفجرت فيهم .. صور ضحايا حريق مطعم بالقليوبية

 

ينشر موقع صدى البلد صور ضحايا حريق مطعم فول وطعمية بمدينة قها بمحافظة القليوبية مما أسفر عن مصرع أب ونجله وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتقدير حجم الخسائر.

 

الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 36 مليون جنيه

 

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج للمواد المخدرة الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية الضالعة فى الإتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشء.

 

كفتة وشاورما وحوواشي.. ضبط 1300 كيلو لحوم فاسدة بالجيزة.. صور

 

أمرت النيابة العامة بالجيزة بارسال عينات من 13 كيلو لحوم فاسدة ضبطتها مباحث التموين بالجيزة الى الطب البيطري لفحصها وبيان مدى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بعد احباط ترويجها على المطاعم استعداد لبيعها للمواطنين في هيئة أكلات "تيك اواي" كفتة وشاورما وحوواشي وبانيه وناجتس.

 

وقعت من البلكونة.. ابنة الـ16 عاما تفقد حياتها بسبب نشر الغسيل

 

صرحت نيابة إمبابة بدفن جثمان طالبة سقطت من شرفة شقتها أثناء نشر الغسيل بمنطقة المنيرة الغربية بعدما أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

 

الأمن يسيطر على مشاجرة بالسلاح في مدينة نصر.. تفاصيل

 

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بمدينة نصر وضبط أطرافها، حيث تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

 

 

رجّعولي فلوس العملية | سيدة تفتعل أزمة بمستشفى في أكتوبر.. والشرطة تتدخل

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات محاولة اقتحام سيدة غرفة عمليات في مستشفى خاص بـ أكتوبر بعد حدوث مضاعفات لوالدتها نتيجة إجراء جراحة لها بالمستشفى.

 

ضبط سائق ميكروباص يقوم بحركات استعراضية على  الدائري

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام سائق سيارة ميكروباص بحركات إستعراضية على الطريق الدائرى بالقاهرة وتم إلقاء القبض عليه.

سيدة تفتعل أزمة 1300 كيلو لحوم فاسدة الداخلية مخدرات بـ 36 مليون جنيه الأنبوبة انفجرت فيهم ضحايا حريق مطعم حركات استعراضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

رجّعولي فلوس العملية | سيدة تفتعل أزمة بمستشفى في أكتوبر.. والشرطة تتدخل

ضبط سائق ميكروباص يقوم بحركات استعراضية على  الدائري

الكهرباء تنهي حياة مسن صعقا في الصف

شهامة 3 شباب تسقطهم وسط النيران بمنشأة القناطر

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الواحات البحرية

اصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وموتوسيكل بـ 6 أكتوبر

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

بسبب توك توك.. إصابة 3 أشخاص في تصادم بمنشأة القناطر

ترشيحاتنا

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

حالة الطقس.. الأصاد تخذر من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

حرقوا علميّ السويد وإسرائيل .. احتجاجات ضخمة في لبنان

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ