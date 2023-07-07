ضبط سائق ميكروباص يقوم بحركات استعراضية على  الدائري

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام سائق سيارة ميكروباص بحركات إستعراضية على الطريق الدائرى بالقاهرة وتم إلقاء القبض عليه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح الباب الأمامى للسيارة والقيام بحركات إستعراضية أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة المرج بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مسجلة بإسم أحد مكاتب الرحلات ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وبإستدعائه وبسؤاله قرر أن السيارة بحوزة (سائق يعمل لديه).

ضبط السيارة والسائق حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة والسائق حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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