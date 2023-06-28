دوريات وسيارات إغاثة.. كيف تتصدى الأجهزة الأمنية لنزيف الأسفلت في العيد

تستعد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك ووضعت خطة لانهاء تامينات احتفالات المواطنين بالعيد.

قامت الادارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل المرور خاصة فى أيام العيد، مع مد فترات الورديات المسائية للثانية صباحا، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأوناش حول الساحات، لمنع وقوف السيارات حول ساحات صلاة العيد وتسهيل حركة المرور.



ووضعت ادارة المرور خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبري والمتجهة إلي مختلف المحافظات الاخري مرتادى الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم باجازة العيد وانتظار عودة تلك المركبات كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من والى القاهرة.

وارتكزت تلك الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى الطريق الدائري ( اعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلى.

وتم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق على مدار 24 ساعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وتم تفعيل خدمة الاغاثة إسهاماً فى تخفيف الأعباء على المواطنين عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور فيما تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات.