عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دوريات وسيارات إغاثة.. كيف تتصدى الأجهزة الأمنية لنزيف الأسفلت في العيد

صدى البلد

تستعد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك ووضعت خطة  لانهاء تامينات احتفالات المواطنين بالعيد. 

قامت الادارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل المرور خاصة فى أيام العيد، مع مد فترات الورديات المسائية للثانية صباحا، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأوناش حول الساحات، لمنع وقوف السيارات حول ساحات صلاة العيد وتسهيل حركة المرور.
 

ووضعت ادارة المرور خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبري والمتجهة إلي مختلف المحافظات الاخري مرتادى الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم باجازة العيد وانتظار عودة تلك المركبات كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من والى القاهرة. 

 وارتكزت تلك الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة. 

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى الطريق الدائري ( اعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد  – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس الصحراوى –  طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلى. 

وتم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق على مدار 24 ساعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة. 

 وتم تفعيل خدمة الاغاثة إسهاماً فى تخفيف الأعباء على المواطنين عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور فيما تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات. 

الإغاثة راكبي الدراجات النارية محور المنيب الحملات الرادارية ادارة المرور الادارة العامة للمرور دوريات وسيارات اغاثة نزيف الاسفلت وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

مواقيت الصلاة في القاهرة.. موعد صلاة عيد الأضحى وصيغة تكبيرات العيد وكيفية أدائها

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

موضوعات متعلقة

بعد إغلاقها ليلة الوقفة.. إعادة فتح «60 ديسكو وملهى ليلي» في الجيزة

الجيزة تستعد لعيد الأضحي.. حملات على شوادر الأضاحي وتأمين ساحات الصلاة

جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بالهرم

ماتا في حضن بعض.. حاولت إنقاذ زوجها من غدر شقيقه فأنهى حياتهما معا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي بأطفيح

تحطم 4 سيارات وإصابة 4 أشخاص.. حادث تصادم مروع في منشأة القناطر

الأجهزة الأمنية تنقذ حياة طالبة خلال أداء امتحان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

دوريات وسيارات إغاثة.. كيف تتصدى الأجهزة الأمنية لنزيف الأسفلت في العيد

في المتناول.. فولكس فاجن تخطط لأرخص سيارة كهربائية في العالم

خروجة بـ 20 جنيه.. أماكن للفسح بعيد الأضحى 2023

قبل الخروج لصلاة عيد الأضحى .. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في الساحات

بايدن: الصين تعاني من مشاكل خطيرة

إعلان هدنة من طرف واحد.. ماذا ينتظر السودان في عيد الأضحى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو المهندسين.. وفاة حاج مصري على صعيد عرفات| شاهد

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ