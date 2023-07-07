فوق السطح ويدها مربوطة.. حقيقة فيديو سيدة الفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها ويدعى خلاله الشخص المتحدث بمقطع الفيديو أنها موثقة بالحبال.

بالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) ، وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها الظاهرة بمقطع الفيديو على إثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها خلال شهر يونيو دون حدوث إصابات وأن يدها خلف ظهرها دون توثيق.. وأضافت أنه تم التصالح بينهما فى حينه وأنها لم تقم بالإبلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.