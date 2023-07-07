الأنبوبة انفجرت فيهم .. صور ضحايا حريق مطعم بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد صور ضحايا حريق مطعم فول وطعمية بمدينة قها بمحافظة القليوبية مما أسفر عن مصرع أب ونجله وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتقدير حجم الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل مطعم فول وطعمية، بشارع القيسارية بمدينة قها.



وانتقلت على الفور أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



وأسفر الحريق عن مصرع شخصين هما: "أحمد ر" 29 سنة، ووالده "رضا" 60 سنة وجرى نقلهم لمستشفى قها وتولت النيابة التحقيق

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