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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أب ونجله فى حريق مطعم بـ قها

نقل جثة
نقل جثة

لقي أب ونجله مصرعهما في حريق مطعم فول وطعمية بمدينة قها بمحافظة القليوبية وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتقدير حجم الخسائر.

السيطرة على حريق في مطعم بالقليوبية

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل مطعم فول وطعمية، بشارع القيسارية بمدينة قها.


وانتقلت على الفور أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.


وأسفر الحريق عن مصرع شخصين هما: "أحمد ر" 29 سنة، ووالده "رضا" 60 سنة وجرى نقلهم لمستشفى قها وتولت النيابة التحقيق 

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