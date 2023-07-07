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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 84 مخالفة تموينية في القليوبية

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات لضبط حركة البيع والشراء فى الأسواق.

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وأوضحت المديرية أن حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة أسفرت عن تحرير 11 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وغلق المخبز بدون تصريح وعدم وجود سجل تفتيش، وتم استكمال الحملة بمصاحبة إدارة الطب البيطري وتم تحرير 3 محاضر جنح لمطاعم لحيازة لحوم ودواجن ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ على المضبوطات وهى طن و925 كيلو لحوم ودواجن ولحوم مصنعه غير صالحة للاستهلاك.

أما حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية فقد تم تحرير 34 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، والتصرف في 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وكذلك حملة إدارة تموين طوخ، تم تحرير 13 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وعدم نظافة أدوات الإنتاج.

أما حملة إدارة تموين قليوب، تم تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل، كما تم تحرير محضر جنح لمخبز بلدي لضبطه بيع دقيق مدعم وتم مصادرة الدقيق والتحفظ على 9 شكائر دقيق استخراج 87.5%، وحملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وميزان صالح للاستخدام.

القليوبية مديرية التموين التجارة الداخلية الطب البيطري إدارة الرقابة التموينية

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