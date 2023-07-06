ضبط طالبة أرسلت امتحان الإنجليزى عبر الواتساب للحصول على الاجابات داخل لجنة بالقليوبية

أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم ضبط الطالبة "م .ا" لقيامها بتصوير أجزاء من البوكليت خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى بلجنة مدرسة نوى الثانوية بنات بشبين القناطر وارساله لأحد الأشخاص عبر الواتس اب وتلقى اجابة سؤالين من الامتحان.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



و أعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.



واكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية و جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات