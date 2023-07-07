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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقعت من البلكونة.. ابنة الـ16 عاما تفقد حياتها بسبب نشر الغسيل

صدى البلد

صرحت نيابة إمبابة بدفن جثمان طالبة سقطت من شرفة شقتها أثناء نشر الغسيل بمنطقة المنيرة الغربية بعدما أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية. 

 

ولقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بعد أن اختل توازنها وسقطت جثة هامدة فى الحال أثناء نشر الغسيل، تم نقل الجثمان إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى التحرير العام بوصول طالبة 16 سنة جثة هامدة إثر سقوطها من علو.

 

وعلى الفور أمر العقيد محمد ربيع المقدم أحمد عصام رئيس مباحث المنيرة بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة المتوفاة ربة منزل 50 سنة التي أفادت بسقوط ابنتها من شرفة الشقة أثناء قيامها بنشر الغسيل اختل توازنها وسقطت جثة هامدة ولا تتهم أحد بشيء.

 

وبسؤال الشهود والجيران أيدوا ما جاء بأقوالها، تم نقل الجثمان إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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