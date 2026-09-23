قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: فكرة إقامة دولة لليهود طُرحت في مناطق عدة قبل فلسطين
نهال طايل تهاجم تشبيه المرأة بالسيارات : «اللقاءات دي بتعرّي أصحابها»
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تنفيذ النقاط العشرين لخطة غزة كاملة
أستاذ أمراض قلب يحذر من الإفراط في مشروبات الطاقة وتأثيرها على القلب
«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
«على أي أساس؟» .. أحمد جلال يتساءل عن تعاقد الزمالك مع شركة لإدارة الكرة النسائية
زوجة سامي عبد الحليم: عنده قرحة فراش كبيرة ومحتاج دعوات الناس
أوكرانيا تحث روسيا في مجلس الأمن الدولي على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبيل اليوم العالمي للاجئين .. بابا الفاتيكان يدعو إلى حماية المهاجرين القصر

.. بابا الفاتيكان
.. بابا الفاتيكان
أ ش أ

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأربعاء، إلى حماية المهاجرين القُصر الذين يعانون معاناة لا توصف، قبيل اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين الأحد المقبل.
وقال البابا، خلال المقابلة العامة الأسبوعية التي عقدها في الفاتيكان: "تتجه أفكاري إلى المهاجرين واللاجئين، ولا سيما القصر الذين أُجبروا على مغادرة أوطانهم .. الأطفال والمراهقون هم الأكثر عرضة للخطر"، حسبما أورد موقع “فاتيكان نيوز”.


وأشار إلى أن القصر غالبًا ما يتعرضون لمعاناة لا توصف مثل العنف والتعذيب والاستغلال فضلًا عن مواجهة ظروف صادمة، وكثيرًا ما يفقدون أرواحهم خلال طرق الهجرة.
وأضاف: "أناشد حس المسؤولية لدى الجميع. فليشعر الجميع بأنهم معنيون شخصيًا بحياة هؤلاء الشباب، الذين يجب حمايتهم ورعايتهم دائمًا".

حماية المهاجرين القُصر معاناة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع شخص في حادث سير بالدقهلية

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو مجتزأ زعمت الإخوان أنه لضبط شخص دون إذن نيابة بالمنوفية

ارشيفيه

إصابة شخص وسيدة بخرطوش في مشاجرة بالدقهلية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد