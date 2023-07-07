الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 36 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج للمواد المخدرة الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية الضالعة فى الإتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشء.
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيل عصابى يضم ( 3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) فـى الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبالغ مالية).
قدرت القيمة المالية للمضبوطات بـحوالى (36 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.