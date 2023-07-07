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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يسيطر على مشاجرة بالسلاح في مدينة نصر.. تفاصيل

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بمدينة نصر وضبط أطرافها، حيث تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص بحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبين 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش بالظهر وطرف ثالث وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثانى بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب.

 

وقام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وكذا إصابة أحد الأشخاص تصادف تواجده بمحل المشاجرة.

 

كما قام الطرف الثالث بإطلاق عيار نارى فى الهواء من الطبنجة المضبوطة بحوزته خشية قيام طرفى المشاجرة بإتلاف السيارات الخاصة بالمعرض، أمكن ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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