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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة بأحدث أسعار سيارات بيجو في السوق المصري .. اعرف بكام؟

الاسعار الرسمية لسيارات بيجو
الاسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، الكثير من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان من النسخة 301 والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، أو النسخة الرياضية من عائلة الكروس أوفر 2008، والسيارة 508 الشبابية، إلى جانب السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV وهم بيحو 3008 و 5008 جميعهم يحمل موديلات 2023.

بيجو 5008 موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

سعر بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لسيارات شركة بيجو المقدمة بالسوق المصري 

الأسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 

1 – بيجو 301 موديل 2023 

 

الفئة الأولى ACTIVE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 664,990 جنيها.

الفئة الثانية ALLURE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 694,990 جنيها.

الأسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 

2 – بيجو 508 موديل 2023 

 

الفئة الأولى ACTIVE PACK بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,259,990 جنيها.

الفئة الثانية ALLURE PACK بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,494,990 جنيها.

الفئة الثالثة GT LINE بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,604,990 جنيها.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,614,990 جنيها.

الفئة الخامسة GT MAX بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,764,990 جنيها.

الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2023 بسعر 1,774,990 جنيها.

الاسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 

3 - بيجو 2008 موديل 2023 

 

الفئة الأولى ACTIVE بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,054,990 جنيها.

الفئة الثانية ALLURE بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,134,990 جنيها.

الفئة الثالثة GT LINE بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,204,990 جنيها.

الاسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 

4 – بيجو 3008 موديل 2023 

 

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 1,399,990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 1,509,990 جنيها .

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 1,664,990 جنيها   .

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 1,674,990 جنيها.

الاسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 

5 – بيجو 5008 موديل 2023 

 

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,524,990 جنيها.  

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,634,990 جنيها .

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,799,990 جنيها   .

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,809,990 جنيها.

بيجو بيجو 301 موديل 2023 بيجو 508 موديل 2023 بيجو 2008 موديل 2023 بيجو 3008 موديل 2023 بيجو 5008 موديل 2023

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