إصابة 21 شخصا في حريق معرض بجمصة.. صور

أصيب 21 شخصا بإصابات مختلفة، اليوم، إثر نشوب حريق كبير، في معرض أحذية بجمصة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بمعرض في منطقة السوق بمنطقة آمون بمصيف جمصة محافظة الدقهلية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة إلى موقع الحريق، كما أصيب 21 شخصا بحروق وتم نقلهم للمستشفى، وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض بالكامل.

وامتدت النيران لعقار بالمنطقة المعرض وامتدت ليعض المحلات المجاورة.



وتبين أن سبب النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية بالمعرض وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها لمحلات أخرى.





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