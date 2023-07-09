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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خسارة بشرف و3 انتصارات وتعادل.. مشوار المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.   

ونجح المنتخب الأولمبي بعشرة لاعبين في تشكيل جدار دفاعي أمام المغرب منذ طرد محمود صابر.

مشوار المنتخب الأولمبي حتى الوصول إلى نهائي البطولة 

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الأولمبي vs المغرب .. طرد محمود صابر بقرار الـ VAR

المنتخب الأولمبي يتعادل أمام النيجر

سقط  المنتخب الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام  نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

شهد الشوط الأول بداية سريعة من منتخب مصر الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

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المنتخب الأولمبي يتخطى مالي

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده إلى 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.

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المنتخب الأولمبي يتغلب على الجابون

حقق منتخب مصر الأولمبي، الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وجاء هدف منتخب مصر الأول، عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية على حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي، الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط .

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المنتخب الأولمبي يهزم غينيا

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.  

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الأولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا ليواجه منتخب المغرب امس السبت.

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المنتخب الأولمبي يخسر أمام المغرب

خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. 

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.   

المنتخب الأولمبي المغرب نهائي كأس الأمم الإفريقية محمود صابر مالي إبراهيم عادل

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