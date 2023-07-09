عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية في النواب يطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية

طالب زعيم الأغلبية في مجلس النواب، النائب أشرف رشاد الشريف بتدخل دولي وقانوني لحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي على المدنيين. 

ووجه الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان الشكر لرئيس مجلس النواب على البيان الصادر باسم المجلس الذين يدين العدوان، كما وجه تحية للقيادة السياسية المصرية التي لم تتخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دوما راعي القضية الفلسطينية.

وطالب بتدخل بشكل دولي وقانوني لحماية أهلنا في فلسطين لأن ما يحدث تعدى جميع الأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس اعتداء على دين ولكنه اعتداء على الإنسانية، وقال "يتحتم على الجميع تكاتف الجهود وحماية أهلنا في فلسطين".

من جهته قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، إن ما يحدث "إجرام مبين وكأنها صفعة وكأنها صيحة تقول أن هؤلاء الظلمة المعتدون ليس لهم أي حل إلا المواجهة الكاملة".
واعتبر أن العدوان في جنين "بالونة اختبار إذا نجحت الإبادة ربما ينتقل إلى رام والله ونابلس وربما تتسارع الخطوات". 

وقال : " نطلب بمزيد من الخطوات التي توقف هذا الإجرام عند حده هذه، الخطوة مختلفة في الأسلوب والحجم والكيف وطريقة التناول، إجرام يعلن للجميع أن اليهود أشد الناس عداوة".

زعيم الاغلبية مجلس النواب النائب أشرف رشاد الشريف الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ