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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل للتاريخ.. تامر حسني يشيد بجماهير لبنان

تامر حسني
تامر حسني

أشاد الفنان تامر حسني، بحضور الجماهير في حفله الغنائي في لبنان، عبر حسابه حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب تامر حسني: حفل لبنان حقاً حفل للتاريخ   
‏استقبال و ذوق و طاقه حب و حماس مش طبيعيه … استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظه مش هنساها تم تسجيلها في حياتي من اهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام".

وتابع: “حسيت بالحب و الانتصار من فرحتي حسيت مش قادر اقف مش قادر اغني مش عارف اتكلم  مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم و يعبر عن الفرحه اللي دخلتوها قلبي  … شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكراً لمحبتكم الصادقه شكراً لكل من اشرف على هذا الحفل الاسطوري شكراً صحافة و اعلام لبنان الغالي”.

واضاف تامر حسني: “شكراً للسيد حسين كسيره  على مجهوده الخرافي يا حسين انت عملت حدث مشرف انا فخور بيه جداً  شكراً ياسر الحريري المبدع المخلص  شكراً  العبقري احمد عصام و رجال الامن اللبناني الغالي اللي تعبوا جداً لإنجاح هذا الحفل التاريخي شكراً كل فريق عملي المجتهد اللي مش بينام لحظه عشان نطلع كلنا بالشكل ده  شكراً الجاليات العربيه العظيمه اللي حضرت شكراً الجاليه المصريه الحبيبه اللي نورتني  ،، شكراً لبنان العظيم وشعب لبنان الحبيب الحمد لله".

ظهر الفنان المصري تامرحسني كالشمس ليضيء الحياه من جديد بلبنان  بعد استقباله بالزفة و الورود و حمله على الأعناق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ورغم إلغاء الكثير من الحفلات التي تسبب في ظلام فني في هذه الفترة.

سجل حسني أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان ، حيث ظل الجمهور ينادي عليه قبل صعوده على المسرح  بمنتهى الحب و الحماس و في لحظة صعوده  صرخ الجميع بأعلى صوت مع تصفيق حار وسط صيحات عالية في حب حسني و ظلت متواصلة و مستمره وقتا طويلا وعندما يرفع حسني المايك ليتحدث تزداد صيحات الحب مع اول حرف ينطقه فيتوقف عن الكلام من عظمة صوت الجمهور.

واستمر الجمهور في صيحات الحب في مشهد تاريخي لما يشهده أحد من قبل حتى جلس الفنان تامرحسني على أرض المسرح وقال صوتكم والله مخلي رجلي مش شيلاني ، هغني ازاي طيب ،،،،

وشكر تامر الشعب اللبناني و دولة لبنان و الصحافه و الإعلام اللبناني على كل هذا الحب و بدأ الحفل بأغنية هرمون السعاده التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة انت اختيار / قولني كلام / هدلعني / حلو المكان / ليه طله / حبيتها يا ناس / عيش بشوقك ناسيني ليه / كفاياك اعذار /  حلم سنين …..و اشهر اغانيه القديمه / بنت الايه / كل مره / اكتر حاجه / انا ولا عارف / تليفوني رن / يانا يا مفيش / ارجعلي / نور عيني / ميحرمنيش منك …. 

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