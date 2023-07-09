وسط نمو 6 قطاعات.. المؤشر الأول بالسوق الكويتي يرتفع 0.37%

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات، اليوم الأحد على تباين؛ وسط نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع الخدمات الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.37%، ونما "العام" 0.26%، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بواقع 0.08%، فيما انخفض الرئيسي وحيداً بـ 0.21% عن مستوي الخميس الماضي.

بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 31.34 مليون دينار، وزعت على 184.39 مليون سهم، بتنفيذ 9.03 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة نمو 6 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.68%، بينما انخفضت 6 قطاعات يتقدمها المواد الأساسية بـ 1.66%، بينما استقر التكنولوجيا وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم "إيفا فنادق" القائمة الخضراء بـ8.58%، بينما جاء "السكب الكويتية" على رأس التراجعات 17.65%.