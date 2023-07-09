بدء مشروع المعاش المبكر لعمال الشركة الشرقية خلال الربع الأول من 2023 ..تفاصيل

عملت "صدى البلد" من مصادر عمالية عن قيام شركة الشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”في يونيو الماضي بتشكيل لجنة عليا لمشروع التخارج الرضائي للعاملين بالشركة والمقرر العمل به خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024.

حيث تواصل "صدي البلد" مع مصادرها من العاملين داخل المصانع والذي اكد عن صحة الخبر حيث حصل موقع صدي البلد علي مسودة الإعلان الرسمي المنشور داخل الشركة

ومشروع التخارج الإختياري للعاملين بالشركة الشرقية “ إيسترن كومباني ” والذي حدد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من 55 عام وحتى 59 بالإحالة للمعاش المبكر، مقابل الحصول على مكافأة شهرين عن كل عام خدمة بدون حد أقصى، مكافآة نهاية خدمة توازى متوسط ما تم صرفه للعامل من أرباح وحوافز جماعية،مكافأة تميز، مكافآة جهود،الراتب الأساسى فى آخر عامين مضروب فى 100% عن العام الأول والثانى، 50% عن العام الثالث والرابع و25% عن العام الخامس، على أن يشمل ذلك التعويض عن أرباح العاملين عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023.

وشملت الاختيارات، صرف مبلغ شهرى قدره 2000 جنيه حتى بلوغ سن المعاش أو اختيار العامل صرف دفعة واحدة بواقع 1500 جنيه مضروب فى عدد الشهور حتى بلوغ سن المعاش ذلك عوضا عن التأمينات الاجتماعية .

وتتحمل الشركة الشرقية حصة العامل والشركة فى إشتراك صندوق التأمين الخاص (الشهرية، الأرباح، حافز الأداء) عن المدة المتبقية بحد أقصى 5 سنوات من تاريخ التخارج.

وبالنسبة لفئة العاملين المتقدمين للمعاش المبكر أقل من سن 55 عاما ،تصرف مكافأة نهاية الخدمة شهرين عن كل عام بدون حد أقصى، وتكون مكافآة نهاية خدمة عبارة عن 150% من مجمل آخر دخل سنوى وأيضا مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة 300 جنيه عن كل شهر حتى بلوغ سن الستين وكذلك تتحمل الشركة حصة العامل والشركة فى إشتراك صندوق التأمين الخاص لمدة خمس سنوات من تاريخ التخارج وتدفع دفعة واحدة للعامل ،وسوف يتم اصدار تأمين طبى للعاملين المتخارجين فى فئة المتقدمين من سن أقل من 55 عام لمدة عام وذلك لمن لم تشملهم لائحة الرعاية الطبية.

وتضمن مشروع التخارج الإختياري للعاملين بالشركة الشرقية “ إيسترن كومباني ” أن يكون الحد الأدنى لمكافآة نهاية الخدمة لجميع الفئات العمرية 300 ألف جنيه.

اتفاقية جماعية لإطلاق مشروع تخارج رضائي

وفي مارس 2022 وقعت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بمقر وزارة القوي العاملة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اتفاقية جماعية لإطلاق مشروع تخارج رضائي والتي تقدم بها حوالي 3 آلاف عامل.

وأكدت المصادر العمالية داخل الشركة بأنه في وقت سابق تردد معلومات أن الشركه تستهدف نقل مصنع أبو تيج بمحافظة أسيوط إلي المجمع الصناعي بأكتوبر ومن المتوقع تقدم عدد كبير من العاملين بمجمع أكتبر لمشروع التخارج الثاني الذي اطلقته الشركة والذي يشترط موافقة اللجنة الإدارية العليا لمشروع التخارج الرضائي الاختياري المشكلة بقراررقم 135 الصادر بتاريخ 18 يونيو الماضي من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”