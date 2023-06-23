الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

رد هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، على سؤال بشأن اختفاء بعض أنواع السجائر من السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.



وقال العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، مساء اليوم الجمعة، إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار.

مضيفا أن الاسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان في مصر.



وأوضح أمان، أن سعر علية سجائر كليوباترا وكل الأنواع بـ 25 جنيها، لافتا إلى أن هناك سوق سوداء للسجائر ،ووصل سعر العلبة إلى 40 جنيها.



وأكمل هاني أمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن في هذا الوقت من كل عام التجار يتوقعون ارتفاع أسعار السجائر، وبالتالي رفعوا الأسعار تحسبا لأي ارتفاع وهذا الأمر غير طبيعي.

