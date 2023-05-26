الصلاة على النبي محمد.. علي خير: بلاش تدخلوا الدين في الأمور دي

علق محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إن قرار وزير الأوقاف بشأن تخصيص 4 دقائق بعد صلاة الجمعة للصلاة على النبي في كل مساجد مصر يطرح عدد من التساؤلات ومنها أن الصلاة على النبي تحتاج إلى قرار من وزارة الأوقاف؟



وأضاف الإعلامي محمد علي خير؛ أن كلمة صلي على النبي موجود على لسان كل مصري مسلم على مدار اليوم، فلماذا الدعوة؟.

وأضاف أنه ليس ضد الصلاة على النبي ولكنه ضد فكرة وجود قرار يلزم بالصلاة على النبي في توقيت معين، لافتا إلى أن وزير الأوقاف كان يرفض هذه الدعوة منذ سنوات، فلماذا الآن يصدر نفس القرار؟، منوها بأنه يتردد أن الصلاة على النبي لهدف معين، فماذا سنفعل إذا لم يتحقق الهدف؟، متابعا، "بلاش تدخلوا الدين في الأمور دي".