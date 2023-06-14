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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فوربس تختار إيسترن كومباني ضمن قائمة أقوى 50 شركة في مصر 2023

صدى البلد

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ضمن قائمة أقوي 50 شركة في مصر لعام 2023.


والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 50.95% من أسهم الشركة.

وتصنف الشرقية "إيسترن كومباني"أغلي علامة تجارية في التبغ بالشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا وهي الشركة المحلية الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر.

وفي مايو 2022 حصلت إيسترن كومباني علي الموافقة للاستحواذ علي 24% من الشركة المتحدة للتبغ

وتسعى إيسترن كومباني من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015).

وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.


وتبلغ القيمة السوقية لشركة "إيسترن كومباني " نحو 1.2 مليار دولار أمريكي ،وتمتلك أصول بقيمة 864  مليون دولار.

وبحسب أحدث نتائج اعمال معلنة حققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 إجمالي إيرادات (شاملة الضرائب) بلغت54.827 مليار جنيه، مقابل51.466 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغ صافي المبيعات 14.609 مليار جنيه، مقابل12.781 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 14%.

وسجلت إيسترن كومباني مجمل الربح 6,862 مليار جنيه مقابل 5,723 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 20% عن المدة ذاتها من العام المالي السابق.

وكشفت نتائج أعمال "إيسترن كومباني" أن هامش مجمل الربح سجل 47% مقابل 45% خلال فترة المقارنة، وسجل صافي الربح بعد خصم الضريبة والمخصصات 5,290 مليار جنيه بنسبة نمو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، وسجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.22 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 26%.

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