صباح الروقان.. أحمد العوضي في ظهور جديد من الإجازة الصيفية

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد العوضي بدون تيشيرت، جالسًا أمام البحر، وهو يستمتع بإجازته الصيفية، وعلق العوضي علي الصورة: “صباح الروقان علي كل اخواتي”.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامجها "صاحبة السعادة" في أكل كبدة نية على الهواء مضيفا عليها الليمون والملح.

وأضاف "العوضي" خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس" ببرنامج صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي إم سي" المزيد من عصير الليمون على الكبدة النية ليأكلها بدون تقطيع مضيفا للملح والفلفل.

وتفاجأ العوضي بتقديم برنامج صاحبة السعادة له طبق ملئ بالكبدة النية، مضيفا أنه محبا للكبدة وأنها من أفضل الوجبات التي يتناولها على الإطلاق ولها فوائد عظيمة قائلا: "أحلى مفاجأة في الدنيا".