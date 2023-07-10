عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صباح الروقان.. أحمد العوضي في ظهور جديد من الإجازة الصيفية

أحمد العوضي
أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد العوضي بدون تيشيرت، جالسًا أمام البحر، وهو يستمتع بإجازته الصيفية، وعلق العوضي علي الصورة: “صباح الروقان علي كل اخواتي”.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامجها "صاحبة السعادة" في أكل كبدة نية على الهواء مضيفا عليها الليمون والملح.

وأضاف "العوضي" خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس" ببرنامج صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي إم سي" المزيد من عصير الليمون على الكبدة النية ليأكلها بدون تقطيع مضيفا للملح والفلفل.

وتفاجأ العوضي بتقديم برنامج صاحبة السعادة له طبق ملئ بالكبدة النية، مضيفا أنه محبا للكبدة وأنها من أفضل الوجبات التي يتناولها على الإطلاق ولها فوائد عظيمة قائلا: "أحلى مفاجأة في الدنيا".

الفنان احمد العوضي أحمد العوضى العوضي اخبار احمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي لشراء عقد مصطفي فتحي

الزمالك يسعى لضم لاعب وسط اتحاد العاصمة الجزائري.. تفاصيل

رزان المغربي ونجلها برفقة عمرو دياب من إجازتهم الصيفية.. شاهد

إنسان عظيم.. أحمد سعد يوجه رسالة إلى ماجد الكدواني

العالمي .. أحدث ظهور لـ ميدو برفقة عبد المنصف في نادي الزمالك

سكرين شوت جميل| خبير لوائح يثير الجدل بشأن عقد إمام عاشور بالأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

ترشيحاتنا

توطين 152 صناعة.. قرار حكومي عاجل وهدايا وحوافز للمستثمرين

لكل محبي الرياضة.. تعرف على تفاصيل دوري الأحياء الشعبية والساحات في المحافظات

استاد القاهرة.. السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة هيئات عامة وصناديق

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه في كفر الشيخ لمفتي الجمهورية.. صور

العسومي: البرلمان العربي يقود دبلوماسية لتعزيز حضوره على المستويات الإقليمية والدولية كافة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. تنبيه عاجل من التعليم بشأنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ