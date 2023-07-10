سفارة إسبانيا في مصر تدعم منتخب بلادها ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

حرصت السفارة الإسبانية في مصر على دعم وتشجيع المنتخب الإسباني للخماسي الحديث المشارك في بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدوينة قالت فيها: «نرحب بالرياضيين الإسبان الذين سيشاركون في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث والتي ستقام في الإسكندرية خلال الفترة ما بين 10 الى 17 يوليو الجاري.. ونتمنى لهم الكثير من النجاح ».



ويشارك في منافسات البطولة 210 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي مكون من 17 فردا.

ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط.

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث، وهو النظام المقرر تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.