عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفارة إسبانيا في مصر تدعم منتخب بلادها ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

صدى البلد

حرصت السفارة الإسبانية في مصر على دعم وتشجيع المنتخب الإسباني للخماسي الحديث المشارك في  بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدوينة قالت فيها: «نرحب  بالرياضيين الإسبان الذين سيشاركون في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث والتي ستقام في الإسكندرية خلال الفترة ما بين 10 الى 17 يوليو الجاري.. ونتمنى لهم الكثير من النجاح ».


ويشارك في منافسات البطولة  210 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي مكون من 17 فردا.

ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط.

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث، وهو النظام المقرر تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.

السفارة الإسبانية في مصر المنتخب الإسباني للخماسي الحديث بطولة العالم للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة الاحتيال المالي

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ