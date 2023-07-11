نقل المياه خارج نطاق البرك... وزارة الري تطور واحة سيوة

تقع واحة سيوة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية على بعد 55 كيلومترًا شرق الحدود الليبية و260 كيلومترًا جنوب البحر المتوسط.

يصل منسوب الواحة إلى 18 مترًا تحت مستوى سطح البحر، وتضم الواحة 4 بِرك رئيسة وهي: الزيتون، وسيوة، وأغورمي، وبهي الدين.



وقد قامت وزارة الموارد المائية والري، بجهود لتطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة.

ومن أهم مصادر الري في واحة سيوة الآبار والعيون السطحية، والآبار الارتوازية العميقة والعيون.

وتم بذل مجهود كبير لتحسين منظومة الري بواحة سيوة، من قِبل إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد صُمم حل هندسي لنقل المياه خارج نطاق البِرك؛ للتغلب على تحديات ارتفاع منسوب المياه.

ونُفذت أعمال تدعيم وتعلية لعدد من الجسور المُحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال 14 كيلومترًا، وأُغلق العديد من الآبار شديدة المُلوحة وحُفرت بدائل من الآبار العذبة وجار غلق 42 بئرًا ومُستهدف غلق 212 بئرا خلال المرحلة الأولى.

كما تم إحلال وتجديد خط الطرد لمحطة خفض المنسوب وربط المحطة بخزان توزيع، للتعامل مع وجود نقص في المياه بمنطقة الكاف، فضلًا عن أعمال إنشاء شبكات توزيع وخزانات خلط لـ 9 آبار.

كما تقوم اللجنة الدائمة بالتعاون مع مجلس المدينة ومشايخ القبائل بدور توعوي للحفاظ على منظومة الري والصرف بالواحة.