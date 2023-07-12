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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاده.. قصة رفع مظهر أبو النجا للأذان في آخر أيامه

مظهر أبو النجا
مظهر أبو النجا

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم أدوار مميزة فى السينما واشتهر بخفة الدم ولعل من أشهر افيهاته “يا حلاوة”. 

مظهر أبو النجا من مواليد محافظة الدقهلية في قرية "كفر أبو فودة" مركز  شربين في   12 يوليو 1940 ومنذ ولادته وهو يعلم أن مصيره هو الفن والتمثيل مشواره مع الفن بدأ بالغناء للمطرب الراحل فريد الأطرش أمام الجماهير فوق سطح منزله في الإسكندرية، وذلك لأنه كان يحبه جدا، لدرجة أنه كان يصفف شعره على طريقته، ولكنها كانت بداية غير موفقة بالمرة لمظهر أبو النجا؛ فأثناء غنائه أمام ألف شخص، قام الموسيقيين في الحفل بإلقاء آلاتهم، وفوجئ بمنظم الحفل وهو يقول له أمام الجمهور: "إنت إيه اللي بتعمله ده؟" أنت لا شكل ولا صوت ولا ودن ولا حاجة خالص، مين خلاك تغني؟" ثم سمع ناس تخبره بأن صوته مزعج لتكون هذه هي أول وآخر مرة يخوض فيها تجربة الغناء ويصاب باكتئاب لمدة ثلاث سنوات.

بداية مظهر أبو النجا السينمائية

كانت انطلاقة مظهر أبو النجا على شاشة السينما من خلال المخرج محمود فريد، الذي اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدّم لمعهد أمناء الشرطة في أحداث فيلم "شياطين للأبد"، من إنتاج 1974، وهو من بطولة عادل إمام، وناهد شريف، وصفاء أبو السعود، وأثناء التصوير، جاء كاتب الفيلم بهجت قمر لمظهر أبو النجا لكي يخيّره بين أربع جمل لكي يختار منها لكي يرددها في الفيلم، من أجل أن ينال شهرته من خلالها، وهي "يا لهوي" و"يا خرابي" و"يا خراشي" و"يا حلاوة"، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 مرة في الفيلم، وتحدث نجاحا مدويا وغير متوقع على الإطلاق! ولم يكن يدري مظهر أبو النجا أن جملة "يا حلاوة!" هي السبب وراء تعاقده على بطولة ثلاثة أفلام من بعدها، وأن تظل محفورة في ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور.

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صورة مظهر أبو النجا ورفع الاذان

تداول رواد التواصل الاجتماعي صور نادرة للفنان الراحل مظهر أبو النجا حيث ظهر فيها وعلامات المرض ظاهرة عليه وهو يؤذن للصلاة في احد المساجد القريبة لمنزله وعلق عليها محبوه من جمهوره "انه كان يحرص علي الآذان خاصة في أواخر أيامه".

رحل مظهر أبو النجا، عن عالمنا عن عمر يناهز ال75 عامًا بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.

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