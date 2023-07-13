هنيدي يبعث برسالة مؤثرة لـ لطفي لبيب بعد مشاركتهما في مرعي البريمو

احتفي الفنان محمد هنيدي بمشاركة الفنان القدير لطفي لبيب ضمن أحداث فيلمة الجديد “ مرعي البريمو ” ، والمقرر ان يتم عرضه خلال موسم الصيف الحالي .

ونشر الفنان محمد هندي عبر صفحته على إنستجرام ، صورة بوستر للفنان لطفي لبيب من فيلم مرعي البريمو وعلق ليها قائلاً : وعلى سبيل الجمال .. عايزين تحيه خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفي لبيب .. اللي بينور فيلم مرعي البريمو وقولوله كل اللي تحبوا تقوله .. هو هيشوف كل كلامكم " .

محمد هنيدي

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

وكان قد وعد الفنان محمد هنيدي جمهوره أن فيلمه الجديد مرعي البريمو سينال إعجابهم حتى إذا لم يرضوا عن الأفلامالسابقة.

وكتب عبر السوشيال ميديا:" أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم دهبوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد.

طرح الفنان محمد هنيدي البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداد لطرحه في دور العرضالسينمائي خلال شهر أغسطس المقبل.

وتصدر هنيدي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات الشهير انستجرام : مرعي البريمو استنو مفاجأة وفيلم على أعلي مستوى بإذن الله.