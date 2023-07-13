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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطفي لبيب وخالد الصاوي ضيوف شرف "وش في وش"

صدى البلد

مع اقتراب عرض فيلم "وش في وش" بالسينمات بداية من 18 أغسطس بدور العرض، أعلنت شركة "سي سينما برودكشنز" عن ضيوف شرف الفيلم ومن بينهم النجم الكبير لطفي لبيب بجانب النجم خالد الصاوي والنجوم الشباب عمر متولي ومصطفى غريب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

"وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.

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وبجانب "وش في وش" تستعد شركة "سي سينما برودكشنز" لعرض فيلم "شماريخ في موسم الصيف ولم يتم تحديد الميعاد حتى الآن، فيلم شماريخ تأليف وإخراج عمرو سلامة ويشارك في بطولته آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف، وهو فيلم أكشن كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول شخصية رجل ثري يدعى «بارود»، يقع في حب أمينة خليل، وتجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

احمد خالد صالح أحمد خالد اسماء جلال احمد فهمي

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