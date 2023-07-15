جمع 2.5 مليار جنيه واختفى منذ 2014.. سيناريو سقوط مستريح القاهرة الجديدة

أصبحت طرق النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، لتحقيق أرباح مضاعفة وسريعة، من الموضوعات التي يتم الحديث عنها بكثرة هذه الأيام، في ظل انتشار المنصات الوهمية التي توقع بالمواطنين، بعيدا عن الطرق التقليدية، التي تتمثل في الحصول على أموال من أجل تشغيلها وتحقيق مكاسب مضاعفة لأصحابها، والذي اشتهرت بلقب المستريح.

صاحب مشروع ابني بيتك بايدك

وشهدت الفترة الأخيرة، الإعلان عن أكثر من واقعة نصب تعرض لها عدد كبير من المواطنين بعد اكتشافهم أن شخص ما أوهمهم بتشغيل أموالهم، ثم استولى عليها واختفى دون معرفة أى شئ عنه، والتقدم بالبلاغات بعد اكتشاف زيف هذا الشخص.

أخر قضايا النصب والاحتيال، كانت مستريح القاهرة الجديدة الذي استولى على 2.5 مليار جنيه.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"،أهم وأبرز المعلومات عن مستريح القاهرة الجديدة من خلال السطور التالية.

رحلة الهروب ظن مستريح القاهرة الجديدة أنها ستطول وسيستطيع العيش طيلة حياته للنصب على المواطنين، ولكن ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة كتبوا الفصل الأخير لمسلسل هروب رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك".

وجمع رجل الأعمال محمود عبد الشافي من ضحاياه، 2 مليار و500 مليون جنيه وهرب بعدما أغلق فروع شركته ابني بيتك بإيدك، وكل الطرق التي من الممكن أن يصل ضحاياها إليه من خلالها.

ضحايا مستريح القاهرة الجديدة

قدم ضحايا "مستريح القاهرة الجديد" بلاغات إلى النائب العام ومباحث الأموال العامة كانت محل فحص ومتابعة دورية من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ووردت معلومات سرية تفيد بتردد رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك" المعروف إعلاميًّا بـ"مستريح القاهرة الجديدة"، على أحد العقارات السكنية بدائرة قسم الدقي والزعم بإنشاء شركة جديدة.

تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين من صحتها، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وشقيقه أثناء ترددهم على العقار المشار إليه، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات القضايا.

وكشف أحد المتضررين من مشروع مشروع "ابني بيتك بإيدك"، لرجل الأعمال الشاب محمود عبد الشافي صاحب المبادرة عن حجم الخسائر التي تعرض لها من مشروع ابني بيتك، وقال: أنا خسرت شقا عمري في المشروع دا، وناس كتير خسرت فلوسها في عمليات النصب دي.

وأضاف: فروع شركة "ابني بيتك بإيدك" تم إغلاقها واختفى المسؤولون عنها، ولم يستطيعوا الوصول إلى أي مسئول مما دفعهم لتقدم بلاغات رسمية للجهات المسئولة في الدولة للحصول على المستحقات، التي تتجاوز 2 مليار جنيه مجتمعة.

اعترافات المتهم بالقضايا المرفوعة ضده

واعترف رجل الأعمال بالقضايا المرفوعة ضده، وأقر برغبته فى رد حقوق الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقالت إحدى السيدات من ضحايا مشروع ابني بيتك بايدك، تعرفت علي رجل الأعمال محمود عبد الشافي من خلال الاعلانات والسوشيال ميديا والتليفزيون، وخاصة أنه كان يدير حملة إعلانية ممتازة بحثت عنه قبل أن أحجز الوحدة العقارية الخاصة بي.

وأضافت: استعنت بمحامٍ للتعرف على مدى سلامة أوراق القائمين على المشروع، وأكد لي المحامي أن الورق سليم جدًّا والبيانات صحيحة والسجل التجاري صحيح، متابعة "بعت منزلي على أساس هنلاقي فرصة أحسن في مكان أحسن، وتعاقدت على الوحدة تحت إشراف المحامي الخاص بي، ورغم أنه كان بيتحجج بمروره بأزمة مالية وبأن الرخصة متأخرة، ولم نشك فيه لحظة ودفعنا الأقساط".

واستكملت: أعرف ناس طلقوا زوجاتهم لأنهم كانوا السبب في التعرف على القائمين على المشروع دا، وسيدة أجهضت نفسها بعدما خسرت كل أموالها في المشروع، لا نعلم عن محمود عبد الشافي شيء منذ عام ٢٠١٤، اختفى ولا نعلم عنه شيء.

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء إن ما يقوم به "المستريح" مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لأنَّه يبني مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، فمعايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنَّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة.

وأوضحت الإفتاء أن أكل أموال الناس بالباطل؛ حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ولعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال، ولا يَخْفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، وأيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به.

عقوبة مستريح القاهرة الجديدة

الجدير بالذكر، أن قانون العقوبات واجه جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.

ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وسوف نرصد لكم أهم وأهم المعلومات عن مستريح القاهرة الجديدة والتي جاءت كالتالي: