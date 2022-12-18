رئيس برلمانية حماة الوطن: الفرنشايز يقضي على المستريح

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة مؤتمراً لمناقشة محاور الحوار الوطني بعنوان الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية.

حضر المؤتمر اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، واللواء صلاح المعداوي، أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات الحزب بمجلسي النواب والشيوخ والأمانة المركزية.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، في كلمته بالمؤتمر، إن التشريعات التي يقدمها البرلمان المصري هي ترجمة للسياسات، ومنها السياسات النقدية فيما يخص الصناعة والأثر التشريعي لها.

وأوضح أن السياسات النقدية يجب النظر لها ولتدفق العملة الأجنبية، وفي حاجة لإعادة النظر لبعض السياسات المالية، موضحاً أن التشريعات الخاصة بهذا الأمر يتم مراجعتها.

وأشار إلى أن هناك جزء خاص بالعمالة الفنية والبحث والتطوير، وعلينا تحديد وقياس إنتاجية العامل الحقيقية، ولذا يجب تطوير العمال، وهو أحد ملفات الحوار الوطني.

وأوضح أنه لكي نقوم بنهضة صناعية فإن حزب حماة الوطن تقدم بقانون الـ "فرنشايز" وهي صناعة عالمية حجمها كبير ولم يكن لمصر غطاء تشريعي لهذه الصناعة، ويأتي القانون ليكون فرصة للقضاء على قضية المستريح من خلال التشارك والاستثمار .