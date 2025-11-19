رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

توجه اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر مشيخة الأزهر، حيث التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شيخ الأزهر.

وصاحبه وفد رفيع المستوى ضم كلاً من القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة- عضو مجلس القضاء الأعلى- ، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي علي الهواري رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض – مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، ، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، القاضي إبراهيم عبد الحي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي أحمد العنبيسي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور عبد الدايم الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري.

أعرب رئيس محكمة النقض عن تقديره العميق لمؤسسة الأزهر الشريف وقيادتها الحكيمة، مثمناً الجهود المبذولة في نشر قيم التسامح والوسطية، ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر على الدور المحوري الذي تلعبه السلطة القضائية في إرساء دعائم العدل والحفاظ على حقوق المواطنين، مشدداً على أن العدل هو أساس الحكم الرشيد.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية والقضائية ، كما تناولت بحث سبل التعاون المشترك في القضايا المجتمعية والأخلاقية الراهنة.