من الإعدام للمؤبد..تخفيف طعن المتهم بقتل المجني عليه أندرو جرجس

قضت محكم النقض بقبول طعن المتهم بقتل المجني عليه أندرو جرجس علي الإعدام شنقًا وتخفيفه للسجن المؤبد

كشف أمر الإحالة عن أنه في الجناية رقم 4119 لسنة 2021 جنايات قسم ثان أسوان المقيدة برقم 1711 لسنة 2021، كلي أسوان، أن "صلاح.م"، 31 سنة مقيم أسوان عزبة العسكر، دائرة قسم أول أسوان، ويعمل عاملًا أُجريًا، لا يحمل رقمًا قوميًا، لأنه في 1 يناير 2021، بدائرة قسم ثان أسوان قتل أندرو جرجس شكري رزق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جاب الطرقات بحثًا عن فريسة يسلبها مالها حتى وجد ضحيته حال قيادته لدراجته النارية توك توك، فاستوقفه وتظاهر زورًا يطلبه من توصيله لوجهة قصدها حتى استدرج إياه لمكان ناءٍ وما إن ظفر به وحيدًا، طعن إياه بمطواة عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.