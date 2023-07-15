يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على نظيره إنبي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تبدأ مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ستاد بتروسبورت وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 بجدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن إنبي.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والأخير هذا الموسم، بعد الفوز على حساب ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-1 مساء الاثنين الماضي على ملعب المقاولون العرب في الجولة 33 وقبل الأخيرة.

وكانت مباراة الدور الأول كانت انتهت بفوز إنبي بنتيجة 1-0.