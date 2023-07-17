بسبب خلاف مالي مع والدته.. صاحب محل يختطف طالبا بالبساتين

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة خطف طالب بالبساتين وتحديد وضبط مرتكب الواقعة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من صاحب ورشة مقيم بدائرة القسم بغياب ابنه الطالب سن 13 .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مُشاهدة صاحب محل مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى حال إصطحابه للطفل من أمام العقار سكنه وإستقلالهما مركبة "توك توك" ، أمكن ضبطه.

وبمواجهتــــه أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبيــــن والدة المجنى عليـه إختمرت فى ذهنـه فكرة إختطاف نجلها وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل إسترداد المبلغ المالى .

تم بإرشاده تحرير الطفل المذكور "دون إصابات"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.