السعودية .. أردوغان يصل جدة في مستهل جولته الخليجية

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل منذ لحظات إلى مدينة جدة في مستهل جولته الخليجية والتي تشمل المملكة والإمارات وقطر.

وقبيل مغادرته تركيا قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع خلال الأعوام الماضية من 1,6 مليار إلى 22 مليار دولار.

وشدد أردوغان وفقًا لـ "تي أر تي" التركية على أهمية التعاون بين تركيا ودول الخليج، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أن يبدأ جولته إلى السعودية والإمارات وقطر، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة.

وقال أردوغان "إن الأزمات التي يعيشها العالم الإسلامي تحتم علينا التعاون والاستشارة الدائمة بين تركيا ودول الخليج، مضيفًا أن "العلاقات بين أنقرة ودول الخليج تطورت كثيرًا خلال الفترة الماضية".

وحول برنامج الزيارة ذكر أردوغان أن المملكة العربية السعودية والتي تعد إحدى أهم دول المنطقة، علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا تستند إلى أسس راسخة، موضحًا أن زيارته إلى العاصمة الرياض سيكون على جدول أعمالها الاستثمار والاقتصاد.

وأوضح أن العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي سيزورها في إطار الجولة الخليجية تتطور باستمرار ووضوح.

ولفت إلى أن "دولة قطر شريك إستراتيجي وعلاقاتنا معها تواصل سيرها على أكمل وجه"، مشيرًا إلى أنه "سيبحث مع الجانب القطري المسائل الإقليمية".

وتابع الرئيس التركي: "في ظلّ الأزمات التي تعيشها دول العالم الإسلامي فإن التشاور والعلاقات بين تركيا ودول الخليج محتمة، وزيارة دول الخليج ستكون فرصة لبحث كيفية دعم الدول الإسلامية".