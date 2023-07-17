أردوغان: سأجري محادثات مكثفة مع بوتين بشأن تمديد اتفاق الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسطنبول تستند إلى أسس راسخة وسيكون الاستثمار والاقتصاد على رأس جدول الأعمال.

وأضاف "أردوغان"، خلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرته للمملكة العربية السعودية، في إطار جولته الخليجية المقررة اليوم، وبثته "القاهرة الإخبارية"، أنّ العلاقات مع الدول الخليجية تتطور ونتمنى أن ينعكس ذلك على الملف الاقتصادي، كما أن العلاقات مع الإمارات تتطور بشكل واضح.

وفي ظل الأزمات التي تعيشها دول العالم الإسلامي، أكد الرئيس التركي أنّ التشاور والعلاقات بين تركيا ودول الخليج محتمة والزيارة ستكون فرصة لبحث كيفية دعم الدول الإسلامية.

وذكر أنَّ تركيا تواصل دورها لتحقيق تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، لمنع إراقة الدماء.

ورغم التصريحات الروسية الصادرة، اليوم، بشأن اتفاقية الحبوب، أشار الرئيس التركي إلى أنه يؤمن بأن نظيره الروسي يريد الاستمرار في تصدير الحبوب، كما أنه سيناقش تمديد اتفاق الحبوب مع "بوتين".

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وتهيمن على الزيارة التي تستمر 4 أيام، الملفات الاقتصادية والاستثمارية.