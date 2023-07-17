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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان : لا أعارض لقاء الأسد.. لكن خروج الجيش التركي من سوريا غير ممكن

اردوغان
اردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين أنه لا يعارض لقاء نظيره السوري بشار الأسد، لكنه شدد على أن خروج الجيش التركي من سوريا لا يمكن أن يحدث.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال أردوغان، في مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك باسطنبول قبل توجهه إلى السعودية: "نحن لا نغلق الأبواب في التواصل مع الجانب السوري، هناك الآلية الرباعية التي تم إنشاؤها تعمل وأيضا نحن لسنا منغلقين على مسألة اللقاء مع بشار الأسد، من الممكن أن نلتقي"، مبينا أن "كل القضية هي موقفهم ومقاربتهم هم منا وبخصوصنا".

وأضاف: "الآن، مع الأسف، الأسد في سوريا، يريد أن تخرج تركيا من الشمال السوري، وهذا الأمر غير ممكن، لأننا هناك نحارب الإرهاب، ونحارب الإرهابيين عند حدودنا، يعني طالما أن هؤلاء الإرهابيين عند حدودنا، كيف نخرج من هناك؟ (من مناطق الشمال السوري)".

وشدد على أن "هناك تهديدات متواصلة لتركيا من هناك.. هل من الممكن أن يستخدم نفس الكلام بحق دول أخرى؟ كلا لا يستطيع.. لذلك نحن نبحث عن مقاربة عادلة، وبعد العثور على هذه المقاربة العادلة يمكن أن نتجاوز هذه المسألة وكل المسائل".

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