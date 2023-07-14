أردوغان يكشف موعد زيارة بوتين لـ تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن التحضيرات في تركيا جارية لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال الرئيس التركي للصحفيين عقب صلاة الجمعة، حسبما نقلت روسيا اليوم :"إننا نجري تحضيرات في تركيا لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا خلال شهر أغسطس، نحن متوافقون بالآراء حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأمين عام الأمم المتحدة أيضا أرسل رسالة للرئيس بوتين بهذا الخصوص.. نتمنى أن نتمكن من خلال جهودنا نحن والجانب الروسي من تمديد اتفاقية الحبوب، وكي نتمكن من حل مشاكل الدول النامية والفقيرة والدول الإفريقية، من النقطة التي وصلنا إليها بهذا الخصوص مع السيد بوتين".

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى 3 دول وهي السعودية والإمارات وقطر في النصف الثاني من يوليو الجاري في إطار تعزيز التعاون بين العواصم العربية وأنقرة.



وقبل أيام، أكدت الرئاسة التركية رسميا أن أردوغان سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري.