عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يكشف موعد زيارة بوتين لـ تركيا

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن التحضيرات في تركيا جارية لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال الرئيس التركي للصحفيين عقب صلاة الجمعة، حسبما نقلت روسيا اليوم :"إننا نجري تحضيرات في تركيا لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا خلال شهر أغسطس، نحن متوافقون بالآراء حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأمين عام الأمم المتحدة أيضا أرسل رسالة للرئيس بوتين بهذا الخصوص.. نتمنى أن نتمكن من خلال جهودنا نحن والجانب الروسي من تمديد اتفاقية الحبوب، وكي نتمكن من حل مشاكل الدول النامية والفقيرة والدول الإفريقية، من النقطة التي وصلنا إليها بهذا الخصوص مع السيد بوتين".

بعد تغيير موقفه.. الكشف عن سبب موافقة أردوغان على انضمام السويد للناتو

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى 3 دول وهي السعودية والإمارات وقطر في النصف الثاني من يوليو الجاري في إطار تعزيز التعاون بين العواصم العربية وأنقرة.


وقبل أيام، أكدت الرئاسة التركية رسميا أن أردوغان سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. 10 معلومات رسمية بشأنها الآن

ترشيحاتنا

السعودية توزع أطنانا من المواد الغذائية في السودان

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات بكليات حلوان

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. الإلحاح على الله في الابتهال مستجاب

يشمل خدمات التموين والمعاشات.. معلومات مهمة عن الكارت الموحد.. تفاصيل

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

تعاون مرتقب بين الدواء والمنظمة الدولية لتنظيم مستحضرات التجميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

فيديو

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ