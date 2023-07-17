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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أردوغان حول زيارته للسعودية والإمارات وقطر

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأثنين، إن المملكة العربية السعودية ستكون الوجهه الأولي له في زيارته إلى منطقة الخليج، لافتا إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات معها.

وقال الرئيس التركي، إن أنقرة ستعمل على توطيد العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة خلال زيارته إلى السعودية.

وأوضح أردوغان أنه على رأس جدول أعمال زيارته للسعودية والإمارات وقطر ستكون ملفات الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأضاف: "أتمنى أن تصب زياراتنا إلى الإمارات والسعودية وقطر في مصلحة علاقاتنا المشتركة واستقرارنا الإقليمي"، لافتا إلى أننا نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا دول الخليج في العقدين الأخيرين ارتفع من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار، وسنبحث في زيادته.

ويصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة بـ السعودية، اليوم الإثنين، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.

وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد التركي الذي يواجه صعوبات، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر. 

وتعد تلك الزيارة الثانية لأردوغان للسعودية، ولم يُعلن عن أي مؤتمر صحفي لكن يتوقع أن هناك اتفاقات عدة سيتم توقيعها خلال الزيارة، كما أفاد مسؤول سعودي كبير لوكالة فرانس برس.

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