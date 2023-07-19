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رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: مسجدا الحسين والصحابة يحصلان على شهادة ضمان الجودة في المجال الدعوي

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.


جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

من ناحية أخرى احتفلت وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445هــ من رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة مساء أمس الثلاثاء 28 /7 /2023م، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. 

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه صالح العباد والبلاد، ومهنئًا الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الهجرة النبوية تاريخ عظيم، وعندما اختار أصحاب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الهجرة النبوية المشرفة بداية لتأريخنا الإسلامي لم يكن ذلك عفويًا إنما لأنها كانت أهم حدث في تاريخ الإسلام بعد بعثة نبينا (صلى الله عليه وسلم)، فقد كانت مرحلة هامة في التحول من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، ومن بناء الفرد إلى بناء الدولة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الهجرة النبوية تضمنت العديد من الدروس؛ من حسن التخطيط، وحسن الإعداد، والبذل، والتضحية، والفداء، مع عمق الإيمان بالله (عز وجل) وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى.

 

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