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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرجنتين تبحث شراء طائرات تيجاس وصواريخ براهموس من الهند

صدى البلد

يزور وزير الدفاع الأرجنتيني، خورخي إنريكي تايانا، الهند لمدة أربعة أيام، حيث عقد اجتماعًا مع نظيره الهندي، راجناث سينغ، أمس الثلاثاء لتوسيع التعاون الدفاعي والشراكة الصناعية الدفاعية بين البلدين.

ويبحث الجانبان إمكانية شراء الأرجنتين 15 طائرة تيجاس مقاتلة وطائرات هليكوبتر خفيفة قتالية وصواريخ براهموس من الهند، في صفقات قد تصل قيمتها إلى نحو 8.6 مليار دولار.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اهتمام أرجنتين بتحديث قواتها المسلحة، وسط توترات مستمرة مع المملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند (مالفيناس)، والتي تحول دون شراء بوينس آيرس أسلحة من دول أوروبية.

التفاصيل

نقلت وكالة أنباء بار (PTI) عن بيان لوزارة الدفاع الهندية قوله: “بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصناعات الدفاعية، وأبرما مذكرة تفاهم واتفاقية تدريب تشمل أنشطة مشتركة لضباط وطلاب قوات المسلحة في البلدين”.

وأضاف البيان: “أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجالات التصدي للإرهاب والأمن الإقليمي والسبر الملاحي، وأشادا بالتطورات في علاقات التعاون المشترك في مجالات التشغيل المشترك والتدريب المشترك”.

وكان تايانا قد زار مقر شركة براهموس للصواريخ في نيودلهي يوم الثلاثاء، حيث اطلع على صاروخ براهموس المجنح فائق الصوت ومختلف إصداراته، وعلى قدرات الشركة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير.

كما من المقرر أن يزور تايانا مرافق شركة هال (HAL)، التي تصنع طائرات تيجاس وطائرات الهليكوبتر الخفيفة القتالية، في بنغالور يوم الأربعاء.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الأرجنتين تسعى لشراء 15 طائرة تيجاس من الهند، لكنها شرطت عدم وجود أجزاء بريطانية فيها، نظرًا للخلاف المستمر مع المملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند (مالفيناس)، التي خاضت البلدين حربًا بسببها في عام 1982.

وقال رئيس شركة هال ر. مادهافان، إن الشركة تستعد لتقديم عرض رسمي للأرجنتين لشراء طائرات تيجاس، وأنها تتوقع أن تحصل على طلبية أولية لـ 12 طائرة.

وقال مسؤولون هنود إن الأرجنتين تبدي اهتمامًا أيضًا بشراء طائرات هليكوبتر خفيفة قتالية وصواريخ براهموس من الهند، وأن هذه الصفقات قد تصل قيمتها إلى نحو 8.6 مليار دولار.

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