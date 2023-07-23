قصف مكثف للجيش السوداني يستهدف ارتكازات الدعم السريع بأم درمان

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، أن هناك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في شارع مدني الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة.

وأضاف "الجندي"، اليوم الأحد، أن الجيش ينفذ قصفًا مكثفًا ضد ارتكازات الدعم السريع بأم درمان، وهناك تحليق مكثف لطيران الجيش جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأشار أيضًا إلى أن الطيران السوداني يواصل قصف ارتكازات الدعم السريع بالخرطوم بحري، وكان هناك مضادات أرضية تحاول إحباط القصف.

قصف قوي

وأوضح أن هناك قصفًا قويًا على مناطق وسط أم درمان قرب مقر الإذاعة والتليفزيون، وسط التحليق الكثيف لطيران الجيش السوداني.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.