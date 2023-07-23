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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد 23-7-2023

أسعار الذهب في الامارات
أسعار الذهب في الامارات اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 23 يوليو 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب بـ الدرهم الإماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد :

وتتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الأحد  مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 24  نحو 243.25 درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 نحو 223 درهما إماراتيا  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 نحو  213 درهما إماراتيا .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 18 نحو  182.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 14 بلغت نحو  142 درهما إماراتيا .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد  للجرام عيار 12 وصلت نحو 121.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد  لـ الأوقية بلغت نحو 7571 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1704 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد  لـ الكيلو سجلت نحو 243429 درهما إماراتيا .

سوق الذهب من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات

تعدّ سوق الذهب في دبي من ابرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.


وتضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

ويُعرض الذهب والألماس واللؤلؤ والبلاتينوم والفضّة في هذا السوق الذي يقع في منطقة ديرة مقابل خور دبي على بُعد مسافةٍ قصيرة من الأسواق الأخرى ومحطات قوارب العبرة .

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 

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