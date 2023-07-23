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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسوب 70%..تفاصيل أزمة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية

صدى البلد

أكد مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أنه تابع أزمة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعد ارتفاع نسب الرسوب بالكلية التي وصلت لـ 70%، مشيرا إلى أنه تواصل مع رئيس الجامعة اليوم لمتابعة الموقف بعد شكوى الطلاب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج 'صالة التحرير'، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الجامعة أكد أنه سيتم فتح  ملف الأزمة كاملا، مع فتح باب التظلمات للطلاب، لافتا إلى أن كل من له حق سيحصل عليه، وهو ما أكده رئيس الجامعة أيضا.

وتابع أنه سيتم مراجعة  الأمر مع رئيس الجامعة عن كثب، وأنه لن يترك حق الطالب طالما له حق وفقا للقانون، مؤكدا أن مصر دولة قانون ولن نسمح لأحد بأن يستغل مثل هذه الأمور لإثارة البلبلة والرأي العام.


كما أكد أن رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن فتح باب التظلمات بدءا من الغد أمام الطلاب، حيث وعد الطلاب بالوقوف معهم في أزمتهم وفقا لآليات القانون وأن من له حق سيحصل عليه كاملا.

الإعلامية عزة مصطفى إثارة البلبلة التواصل الاجتماعي الاسكندرية التظلمات مجلس النواب

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