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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نسبة الرسوب 70%.. طالبة بحقوق الإسكندرية باكية: النتيجة فيها حاجة غلط

صدى البلد

روت أماني عادل، إحدى طالبات كلية حقوق الإسكندرية، تفاصيل أزمة الرسوب العالية في الكلية التي وصلت لـ 70%، مشيرة إلى أن هناك العديد من الطلاب تعرضوا للظلم في النتيجة.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «الكلية لم تعلن نتيجة الترم الأول، وتم إعلان النتيجة للترمين مرة واحدة، وأنا اتظلمت وتقديري في سنة أولى جيد جيدا وتقديري في سنة ثانية جيد، والأساتذة عارفين مين أماني كويس وبرضو الطلاب وتقديري معروف للجميع والنتيجة فيها حاجة غلط».

وأشارت إلى أنه لأول مرة يتم إعلان نتيجة الترمين مرة واحدة، قائلة: «حد كلمنى وقالي إنتي طالعة بـ 6 مواد، قولتله إزاي، وروحت الكلية، لاقت نفسي معايا 7 مواد، انهارت طبعا، وده إزاي يحصل».


وتابعت: «في حاجة غلط، في 400 طالب برضوا طالعين بـ 6 أو 7 مواد، وصل الأمر إن في طالبة زميلة لي حضرت معايا الامتحان مكتوب جنبها إنها لم تؤدي الامتحان».

وقالت: «هرفع قضية على الجامعة والمسئولين في الكلية، ومش هسكت عن حقي، وعايزة الناس تقف معانا والطلاب اتظلموا رغم التأكيد أن عمليات التصحيح كانت ماشية سليم».

الاسكندرية الإعلامية عزة مصطفى اعلان النتيجة برنامج صالة التحرير حقوق الإسكندرية ة عزة مصطفى

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