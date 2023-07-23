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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسي: أيادي تعبث بأمن مصر..ولازم نقف جنب بلدنا

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عانت كثيرا من جماعة الإخوان الإرهابية وخلال فترة توليها حكم البلاد، مشيرا إلى أن هناك من يحاول العبث بأمن مصر.


وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، أن هناك أياد تحاول تدمير الدولة المصرية، مشددا على أهمية دور الشعب المصري في الوقوف بجوار القيادة السياسية والرئيس السيسي لعبور التحديات والأزمات.


وتابع قائلا:« الناس نسيت، مين اللي واجه، حد غير الرئيس السيسي، حد يقول، أجي النهاردة بقى واتكلم، حرام، في أيادي عايزة تعبث بأمن مصر».


وشدد على أن هناك خطة كبرى لتدمير الدولة المصرية، قائلا:« مصر دلوقتي صاحبة قرار و ورقم مهم جدا ولا تسمح بالتدخل في شئونها».
ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات.

 والأزمات يمر بها العالم وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تسعى بكل قوة لإسقاط الدولة المصرية من خلال إعلامها الكاذب وأذرعها الخبيثة، مبينا أن هنا يأتي دور المواطن المصري، والوقوف بجوار من استطاع أن يعبر بها في 30 يونيو و3 يوليو 2013 لبر الأمان وتخليص مصر من براثن الإرهاب وهو الرئيس السيسي.
 

3 يوليو 2013 أحمد موسى الإخوان الإرهابية الدولة المصرية القيادة السياسية

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