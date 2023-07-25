بيان عاجل من الإمارات بشأن حرائق الغابات في اليونان

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين نتيجة تحطم طائرة كانت تشارك في إخماد الحرائق، وإجلاء آلاف الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، إن أبو ظبي تعرب عن وقوفها إلى جانب جمهورية اليونان في هذه الظروف التي تشهدها البلاد.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة اليونان وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحيتين في هذا الحادث الأليم.

وأدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجه السبت إلى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين أن بلاده "في حرب" على حرائق الغابات المشتعلة في البلاد.